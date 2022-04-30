«Спелый мой»: Слава поздравила мужа с 70-летием, показав его редкое фото

У певицы Славы – радостное событие. 30 апреля ее муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет. По этому случаю певица разместила редкое совместное фото в своей соцсети, написав трогательный текст.

«Сегодня у моего Толюсески юбилей. 70 — звучит гордо и громко! Но ты как был молод душой и телом, когда мы с тобой познакомились 20 лет назад, так и остался молодой, бодрый, позитивный, обаятельный, спелый мой! Многое у нас было, пусть еще многое будет (желательно только хорошее) С днем рождения, любимый!» — написала Слава.

больше по теме Шик и блеск: певица Слава в искрящемся платье подчеркнула осиную талию Артистка похудела на 10 кг.

Напомним, Анатолию Данилицкому Слава родила дось Антонину десять лет назад. Также у артистки есть взрослая дочь Александра Морозова от первого брака. Она пошла по стопам мамы и развивает сольную карьеру.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.