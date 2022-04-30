«Третий день прихожу в себя»: бывшая жена Дмитрия Тарасова будет судиться со строительной компанией

Оксана Пономаренко пришла в ужас при виде недочетов в доме.

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова – Оксана Пономаренко – пожаловалась на недобросовестных строителей. Экс-возлюбленную спортсмена не устроил ремонт в ее новой квартире.

Пономаренко собирается подавать в суд на застройщиков.

«Ох… Третий день прихожу в себя. Вероятно, меня ждет новый суд. На этот раз со строительной компанией. Получила квартиру с ремонтом от застройщика в доме бизнес-класса. Я, безусловно, была готова к недочетам, но не к таким… Обратилась за помощью к профессиональному приемщику, замечания на 43 страницах», – отметила Оксана.

«Полагаю, ремонт делали слепые рабочие, которыми командовал немой прораб. Нет живого места без косяков. Абсолютно все под замену. Расстроилась, сил нет как. При этом компания поставила систему «Умный дом». Он оказался настолько умным, что воду мы включить не смогли. Впервые с таким сталкиваюсь», — рассказала 35-летняя бывшая жена футболиста в личном микроблоге.

Напомним, ранее третья жена Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – поздравила младшего ребенка футболиста с исполнением шести месяцев.

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