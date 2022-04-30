«Я – неправильная пчела»: Ева Польна рассказала о своей особенной роли в российском шоу-бизнесе

Как отметила певица, она не накручивает просмотры и не покупает ботов, как многие ее коллеги.

Певица Ева Польна в «Телеграм» заявила, что многие моменты в связи с последними событиями в мире отошли для людей и ее поклонников на второй план, утратив важность. Некоторые вещи действительно можно отложить в ящик, но про что-то пора вспоминать.

«Для современного шоу-бизнеса я — неправильная пчела. Не накручиваю просмотры, не покупаю ботов, не заваливаю рекламой сети». Ева Польна

Как заметила Ева Польна, никого осуждать она не планирует. У нее свой путь развития. Как выразилась певица, у нее все по-старинке, по любви.

Напомним, что Ева Польна – бывшая солистка группы «Гости из будущего». Обладательница девяти премий «Золотой граммофон». Самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года.

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