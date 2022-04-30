Стильная парочка: Кудрявцева с мужем-хоккеистом запечатлелась в ярких спортивных костюмах

Кадром телезвезда поделилась в своей соцсети.

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров счастливы в браке девять лет. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Машу, которую буквально обожает многомиллионная публика телеведущей. Популярная блондинка часто публикует в своей соцсети кадры с участием лапочки-дочки.

На этот раз Лера поделилась снимком, на котором позировала с мужем. Супруги нарядились в яркие спортивные костюмы. Звезда выбрала красный цвет, а спортсмен – синий. Они позировали на фоне ярко-зеленого автомобиля.

«Красивая пара! Будьте счастливы! Боже, глаза радуются! Супер-пара!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что о личной жизни Лера Кудрявцева рассказывает довольно редко, хотя любит поговорить на эту тему с другими знаменитостями в своей программе.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.