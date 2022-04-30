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«Чувствую себя екатеринбуржцем в последнее время»: Соболев высказался о скандале с Соловьевым

По словам комика, в данном случае речь вообще идет не про политику, а про людей.

«Чувствую себя екатеринбуржцем в последнее время»: Соболев высказался о скандале с Соловьевым
Илья Соболев. Фото: соцсети

Комик Илья Соболев в «Телеграм» высказался о ситуации вокруг телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург – «центром мерзотной либероты».

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

«Чувствую себя екатеринбуржцем в последнее время. Это вообще не про политику. Это про людей. Вы знаете, что я трепетно отношусь к человеческим качествам. Для меня — это главный показатель. Профессия вообще не имеет значения. Когда я вижу, что человек ведет себя как м…. Кем бы он не был. Хоть он носит рясу, хоть носит пиджак. Хоть он вообще ничего не носит».

Илья Соболев

По словам Ильи Соболева, он давно понял, что политика – это грязь. «Это всего лишь про людское. И если обсуждают, то я отношусь, как человек к человеку. Просто со своим взглядом на хорошее», — заявил Илья Соболев.

Напомним, что высказывание Владимира Соловьева имело широкий общественный резонанс. Многие осудили его за слова в отношении жителей Среднего Урала.

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Владимир СоловьевЕкатеринбургИлья СоболевНовости googleСредний Урал