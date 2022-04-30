«Не могу работать ни водителем, ни кондуктором»: Сергей Зверев рассказал о финансовых трудностях

Стилист Сергей Зверев признался, что в последнее время испытывает финансовые трудности.

После ряда санкций в отношении России Зверев был вынужден закрыть свои салоны красоты.

«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня. У дизайнеров похожая ситуация. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю», – рассказал Сергей.

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«Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка!», – добавил артист.

Зато Сергей Зверев успевает заниматься улучшением экологии.

«Я защищаю Байкал: там сейчас пожары начались. Они вредят не только экологии, но и животным! Люди спустя рукава относятся к происходящему. Я всем говорю: «Нельзя жечь траву!» — но никто не слушает. В итоге горит весь лес. Надо быть постоянно начеку. В ближайшее время планирую поехать на Байкал: буду контролировать ситуацию лично», – заявил Зверев в беседе с sobesednik.ru.

Напомним, ранее Сергей Зверев рассказал о своем гардеробе. Оказалось, у артиста есть поддельные люксовые вещи. Но это совсем не расстраивает знаменитость. Зверев не скрывает, что может приобрести реплику дорогой сумки или очков.

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