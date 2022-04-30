Нечасто такое показывает: Юлия Михалкова в купальнике изящно возлежала в наполненной ванне

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова накануне приняла участие в рекламной съемке. Актриса и телеведущая сменила несколько локаций и одежд, что и показала в нескольких видео. Для одного из кадров красотке нужно было принять ванну.

И Михалкова облачилась в черное монокини с прозрачными вставками по фигуре. Она возлежала в наполненной водой ванне, взяв в руки средство по уходу за собой, и позировала на камеру. У Михалковой получилось не только продемонстрировать рекламный товар, но и свою красоту. В Купальнике, к слову, артистка появляется для поклонников нечасто.

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Напомним, что Юлия Михалкова, прославилась в КВН, когда выступала за команду «Уральские пельмени», а затем стала актрисой одноименного шоу на СТС. В конце 2019 года она приняла решение покинуть проект и начать заниматься сольной, как выражаются звезды, карьерой.

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