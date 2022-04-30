«Это должно быть признано»: Эмбер Херд требуют исключить из актерского состава «Аквамена-2»

Поклонники актера Джонни Деппа создали петицию против участия Эмбер Херд в продолжении фильма «Аквамен». Фанаты требуют, чтобы продюсеры перестали сотрудничать с артисткой и бывшей женой исполнителя главной роли в фильме «Пираты Карибского моря».

Отметим, что петиция появилась еще в 2020 году. Но тогда продюсер фильма «Аквамен» Питер Сафран отклонил петицию. Знаменитость рассказал, что не станет влиять на выбор актерского состава для съемок.

К слову, петиция собрала 2,3 миллиона подписей. Поэтому Warner Bros. решили сократить роль Эмбер в «Аквамене-2». Актриса появится в картине всего на 10 минут. Об этом заявил в nme.com.

«Мужчины, как и женщины, могут быть жертвами домашнего насилия. Это должно быть признано, необходимо принять меры для предотвращения продвижения абьюзера в индустрии развлечений», — говорится в документе.

Напомним, ранее агент Джонни Деппа рассказал всю правду об отношениях Эмбер Херд и Илона Маска. Помощник артиста утверждает, что актриса никогда не любила бизнесмена.

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