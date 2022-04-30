«Подача «по понятиям» никак не укладывается»: Шукшина попросила Соловьева не хамить уральцам

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» заявила, что разговор по понятиям со стороны телеведущего Владимира Соловьева относительно Екатеринбурга и его жителей абсолютно неприемлем.

Как заметила актриса, у себя дома на кухне Владимир Соловьев, безусловно, может говорить, что хочет. А вот в качестве рупора власти – нет.

«Риторику и форму подачи информации вам и, правда, менять надо. В то новое культурно-идеологическое пространство, которое мы хотим построить вместе с нашим президентом, ваша риторика и подача «по понятиям» никак не укладывается. Говорить с позиции силы — не значит говорить хамски. Это диаметрально разные вещи». Мария Шукшина

Напомним, что Владимир Соловьев несколько дней назад назвал Екатеринбург – «центром мерзотной либероты». После этого ему ответили некоторые чиновники, спортсмены, общественные деятели Среднего Урала.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.