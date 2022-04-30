«Столько тобою сделано за все годы»: Валерия поздравила Филиппа Киркорова с юбилеем

Перед очередным выпуском шоу «Маска» исполнительница Валерия разместила в личном микроблоге фотографию со своим коллегой Филиппом Киркоровым.

Таким образом знаменитость поздравила артиста с днем рождения. Филиппу Киркорову в этом году исполнилось 55 лет.

«Филипп, дорогой, с юбилеем! Ты яркий, неподражаемый, уникальный, многогранный. Столько тобою сделано за все годы, а ты все равно не хочешь успокаиваться — рвешься вперед, каждый раз удивляя и восхищая всех, остаешься непревзойденным. Я тебе желаю, чтобы здоровья и энергии хватало на все задуманное. Конечно, мы, сегодня будем аплодировать тебе в зале, и не сомневаюсь, что в очередной раз убедишь всех, что ты лучший. Все остальное скажу лично», – отметила в своем микроблоге Валерия.