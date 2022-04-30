«Искренность и эмоции победили»: Крид отреагировал на успех своей ученицы на шоу «Голос. Дети»

Музыкант и популярный рэпер Егор Крид в «Телеграм» отреагировал на победу своей ученицы Аделии Загребиной в девятом сезоне шоу «Голос. Дети».

«Искренность и эмоции победили. Спасибо вам большое. Вчера на репетиции Аделя вообще не могла петь. Сегодня у нее шла кровь из носа, она заляпала белую футболку перед выходом на сцену. В свои восемь лет она справилась со всем этим». Егор Крид

Как отметил Егор Крид, для него победа Загребиной стала неожиданной, но очень приятной. Он поблагодарил всех поклонников за отданные его участнице голоса. При этом Крид заметил, что гордится всеми своими учениками.

Напомним, что победительница получила в качестве награды статуэтку и карту с суммой миллион рублей на счету. За Аделию Загребину проголосовали 40,6% зрителей.

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