Как ни в чем не бывало: Максим Галкин после унизительного скандала записал обращение из Израиля

Спустя двое суток после унизительного разоблачения Максим Галкин вышел на связь из Израиля, записав видеообращение. Напомним, журналистка Маргарита Симоньян прошлась по ориентации мужа Пугачевой, назвав ее нетрадиционной. А брак с Примадонной объявила прикрытием.

Максим Галкин записал видео в соцсети. Он позировал на экране как ни в чем не бывало, ни слова не сказав о скандальном унижении и ничего не возразив в свою защиту. Он всего-навсего объявил, что у него все билеты проданы на израильском туре, и даже на два дополнительных концерта. И поэтому шоумен объявляет еще одно дополнительное выступление.

Ранее в защиту Галкина и Пугачевой высказались их друзья. Лайма Вайкуле не смогла промолчать, ей вторили Марина Юдашкина и Кристина Орбакайте, пост в защиту звездной семьи написал Игорь Николаев. На все происходящее семейство смотрит молча.

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