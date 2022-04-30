«Сама нежность»: Севастьянова показала точеную фигуру в откровенном наряде

Недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в съемках проекта «Звезды в Африке». После этого олимпийская чемпионка по художественной гимнастике призналась, что есть жуков – то еще испытание.

Накануне в своем микроблоге Каролина показала свежее фото, на котором запечатлелась в коротких шортах и кроп-топе. Спортсменка похвасталась своей точеной фигурой перед камерой, чем вызвала шквал комплиментов от фолловеров.

«Какая красивая! Сама нежность! Чудо», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Каролина Севастьянова отметила свой день рождения. Спортсменке исполнилось 27 лет. Праздник она отметила в одном из ресторанов в компании подруг и возлюбленного, бизнесмена по имени Александр.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.