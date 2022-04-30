Новости шоу-бизнеса: Юдашкина высказалась после унижения Пугачевой, Семенович вышла замуж, Валиева покинула Россию

Куда улетела Камила ВАлиева из России, что сказала Марина Юдашкина в ответ на публичные унижения Максима Галкина и Аллы Пугачевой и за кого вышла замуж Анна Семенович — об этом и многом другом наш традиционный дайджест новостей.

Семенович вышла замуж

42-летняя певица Анна Семенович сообщила поклонникам радостное известие — она вышла замуж. Звезда даже предъявила своего избранника, правда, только со спины. Но не познакомила, поэтому ни его имени, ни рода деятельности никто не знает.

Галкин отреагировал на поддержку от Николаева

После публичного унижения Максима Галкина Маргаритой Симоньян не промолчали Лайма Вайкуле и Игорь Николаев. Композитор написал вслед за латвийской коллегой пост в поддержку шоумена и его семьи. Максим Галкин одним словом ответил на слова Игоря Николаева: «Спасибо!».

Кушанашвили раскрыл размер гонорара за бой с Джигурдой

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» заявил, что заработал за бой с актером Никитой Джигурдой солидные деньги. Благодаря им он расплатился с долгами и закрыл ипотеку дочери.

«17 миллионов рублей наличными! Помню, как выносил деньги оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры. Как только я называю цифру, люди забывают про позор», — рассказал шоумен.

Смольянинов объяснил, почему ушел из «Современника»

Артур Смольянинов в одном из шоу объяснил, почему недавно покинул труппу театра «Современник». «У него есть свой срок жизни. Все, что после этого — имитация. Я застал конец эпохи. Все было очень спокойно, но в театре не может быть все спокойно», — убежден артист.

Камила Валиева покинула Россию

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в своем «Телеграме» сообщила, что покинула Россию. Она поделилась фотографией из аэропорта, направляясь в Ташкент. Для чего, не уточнила.

Жена Юдашкина – о скандальном унижении Пугачевой и Галкина

После прилюдного унижения Галкин аи Пугачевой высказались в их защиту немногие. Первой это сделала Лайма Вайкуле. Она назвала такое отношение неуважением не только к самим артистам, но и их поклонникам.

С этими словами согласна жена другого давнего друга Пугачевой, кутюрье Валентина Юдашкина. Марина Юдашкина высказала свое единогласие со словами Вайкуле, написав в комментариях у певицы: «Правильно, Лайма!!».

Богомолов высказался об отношениях с Собчак

Театр на Малой Бронной открылся после длительного ремонта. И его режиссер Константин Богомолов рассказал, что все это время, пока заведение преображалось под его чутким руководством, его активно поддерживала жена Ксения Собчак.

«Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая», — сообщил на открытии режиссер.

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