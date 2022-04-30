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Новости шоу-бизнеса: Юдашкина высказалась после унижения Пугачевой, Семенович вышла замуж, Валиева покинула Россию

Главные новости, по версии читателей сайта Teleprogramma.pro от 29 апреля.

Новости шоу-бизнеса: Юдашкина высказалась после унижения Пугачевой, Семенович вышла замуж, Валиева покинула Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Куда улетела Камила ВАлиева из России, что сказала Марина Юдашкина в ответ на публичные унижения Максима Галкина и Аллы Пугачевой и за кого вышла замуж Анна Семенович — об этом и многом другом наш традиционный дайджест новостей.

Семенович вышла замуж

42-летняя певица Анна Семенович сообщила поклонникам радостное известие — она вышла замуж. Звезда даже предъявила своего избранника, правда, только со спины. Но не познакомила, поэтому ни его имени, ни рода деятельности никто не знает.

Анна Семенович. Стоп-кадр: vk.com/official_semenovich

Галкин отреагировал на поддержку от Николаева

После публичного унижения Максима Галкина Маргаритой Симоньян не промолчали Лайма Вайкуле и Игорь Николаев. Композитор написал вслед за латвийской коллегой пост в поддержку шоумена и его семьи. Максим Галкин одним словом ответил на слова Игоря Николаева: «Спасибо!».

Кушанашвили раскрыл размер гонорара за бой с Джигурдой

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» заявил, что заработал за бой с актером Никитой Джигурдой солидные деньги. Благодаря им он расплатился с долгами и закрыл ипотеку дочери.

«17 миллионов рублей наличными! Помню, как выносил деньги оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры. Как только я называю цифру, люди забывают про позор», — рассказал шоумен.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Смольянинов объяснил, почему ушел из «Современника»

Артур Смольянинов в одном из шоу объяснил, почему недавно покинул труппу театра «Современник». «У него есть свой срок жизни. Все, что после этого — имитация. Я застал конец эпохи. Все было очень спокойно, но в театре не может быть все спокойно», — убежден артист.

Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press

Камила Валиева покинула Россию

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в своем «Телеграме» сообщила, что покинула Россию. Она поделилась фотографией из аэропорта, направляясь в Ташкент. Для чего, не уточнила.

Жена Юдашкина – о скандальном унижении Пугачевой и Галкина

После прилюдного унижения Галкин аи Пугачевой высказались в их защиту немногие. Первой это сделала Лайма Вайкуле. Она назвала такое отношение неуважением не только к самим артистам, но и их поклонникам.

С этими словами согласна жена другого давнего друга Пугачевой, кутюрье Валентина Юдашкина. Марина Юдашкина высказала свое единогласие со словами Вайкуле, написав в комментариях у певицы: «Правильно, Лайма!!».

Богомолов высказался об отношениях с Собчак

Театр на Малой Бронной открылся после длительного ремонта. И его режиссер Константин Богомолов рассказал, что все это время, пока заведение преображалось под его чутким руководством, его активно поддерживала жена Ксения Собчак.

«Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая», — сообщил на открытии режиссер.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

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Тэги

Алла ПугачеваАнна СеменовичАртур СмольяниновКамила ВалиеваКсения Собчак и Константин БогомоловМаксим ГалкинНовости googleновости шоу-бизнеса