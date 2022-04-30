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Курбан Омаров – об оскорблении от Леди Гаги: «Если наши звезды про нас то же самое говорят, то что стоит ждать от чужих»

Певица позволила себе обидеть россиян.

Курбан Омаров – об оскорблении от Леди Гаги: «Если наши звезды про нас то же самое говорят, то что стоит ждать от чужих»
Курбан Омаров с экс-женой Ксенией Бородиной. Фото: Global Look Press

После того, как на своем концерте в Лас-Вегасе Леди Гага назвала россиян тупыми, многие отечественные знаменитости ответили ей на это.

Леди Гага. Фото: Global Look Press

Не смог промолчать и блогер Курбан Омаров. Бывший муж Ксении Бородиной написал в своем Telegram-канале, что думает на этот счет.

«Как были тупыми, такими и остались», — заявила Леди Гага, рассказывая про свои визиты в Россию. Прикольно, да? Мы тут ее любим, а она про нас как про какое-то «отсталое племя» рассказывает. И тут ничего удивительного, если наши звезды про нас то же самое говорят, то что стоит ждать от чужих», — недоумевает Омаров.

Кстати, его бывшая жена Ксения Бородина тоже отреагировала на оскорбление от Леди Гаги. Теледива не понимает, как такое себе могла позволить звезда столь масштабной величины.

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