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«Свадьба с Архипом»: экс-танцовщица рассказала о важном событии с сыном Королевой и Тарзана

Анна Валынкина встречается со звездным наследником более года.

«Свадьба с Архипом»: экс-танцовщица рассказала о важном событии с сыном Королевой и Тарзана
Анна Валынкина. Фото: соцсети

В феврале прошлого года единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип Глушко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анне Валынкиной. С тех пор пара жила вместе в особняке артистки в подмосковном Крекшино.

Недавно влюбленные перебрались в Москву, Аня получила диплом медиа-школы «Останкино» и теперь работает мастером по гриму. Накануне в своей соцсети она отвечала на вопросы подписчиков, которые не стеснялись спрашивать о личном.

Анна Валынкина и Архип Глушко
Анна Валынкина и Архип Глушко. Скриншот: соцсети

«Когда будет свадьба с Архипом?» — спросили у Валынкиной фолловеры.

«Когда-нибудь», — коротко ответила Анна, сопроводив публикацию кадрами с возлюбленным.

Напомним, несколько лет назад Валынкина приехала покорять Москву из Новокузнецкой области, где она училась в медицинском. В столице девушка решила зарабатывать тем, что танцевала в клубах под псевдонимом Мелисса Фокс.

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Анна ВалынкинаАрхип ГлушкоМелисса ВалынкинаНаташа Королева и Сергей Глушко