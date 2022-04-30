«Свадьба с Архипом»: экс-танцовщица рассказала о важном событии с сыном Королевой и Тарзана

В феврале прошлого года единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип Глушко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анне Валынкиной. С тех пор пара жила вместе в особняке артистки в подмосковном Крекшино.
Недавно влюбленные перебрались в Москву, Аня получила диплом медиа-школы «Останкино» и теперь работает мастером по гриму. Накануне в своей соцсети она отвечала на вопросы подписчиков, которые не стеснялись спрашивать о личном.
«Когда будет свадьба с Архипом?» — спросили у Валынкиной фолловеры.
«Когда-нибудь», — коротко ответила Анна, сопроводив публикацию кадрами с возлюбленным.
Напомним, несколько лет назад Валынкина приехала покорять Москву из Новокузнецкой области, где она училась в медицинском. В столице девушка решила зарабатывать тем, что танцевала в клубах под псевдонимом Мелисса Фокс.
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