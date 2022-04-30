Акцент на точеную талию: Наталья Рудова покрасовалась перед зеркалом в укороченном топе и заниженных джинсах

Минувшую пятницу по традиции Наталья Рудова провела в ресторане. Она отправилась на ужин с живой музыкой вместе с давней подругой и весело провела время.

Во что нарядилась Рудова, она показала своим подписчикам в Сети. Девушка облачилась в асимметричный топ с укороченной длиной и джинсы с заниженной посадкой. На плечи красотка накинула не выходящую из моды кожаную косуху и покрасовалась перед зеркалом в лифте, чтобы блеснуть точеной талией, над которой давно и усиленно работает.

Напомним, Наталья Рудова — звезда сериала «Татьянин день» и ситкома «Универ. Новая общага». Сейчас она снимается с Дмитрием Нагиевым в продолжении комедии «В Активном поиске»

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