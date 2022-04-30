По последнему писку: Бузова в брюках-хите сезона отправилась в Санкт-Петербург

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела в родной Санкт-Петербург, чтобы провести майские выходные вместе с мамой. Звезда устроила родительнице приятный сюрприз, наведавшись к ней с неожиданным визитом.

Для появления в Северной столице Бузова выбрала летний наряд, состоящий из белой рубашки с коротким рукавом и ярко-синих брюк, фасон которых ранее стилист Эвелина Хромченко называла очень модным.

Причем, чем шире, по словам фэшн-эксперта, штанины, тем актуальнее. Это правило работает по сей день, и знающая все о последних трендах Бузова поспешила воспользоваться хитом сезона.

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