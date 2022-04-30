«Предложение разумное»: Галкина, Хаматову и других может настигнуть тяжелая участь

Днем ранее глава комитета Госдумы Елена Ямпольская выступила с предложением признать иноагентами тех, кто поливает грязью Россию, имеют двойное гражданство, при этом отсиживается в других странах.

Депутат Елена Драпеко поддержала коллегу, при этом не стала называть имена конкретных звезд, которые могут попасть в реестр.

«Предложение Елены Ямпольской вполне разумное, его можно обсуждать. Я бы предложила не причислять к иноагентам всех, кто за рубежом, а только тех, кто выступает против России. И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию», — цитирует Драпеко «Газета.ru».

Депутат подчеркнула, что это ее личная позиция, подобная инициатива пока не выдвигалась.

Напомним, что в последнее время резкими высказываниями в адрес России отметились Максим Галкин, который находится в Израиле, и Чулпан Хаматова, недавно перебравшаяся в Латвию.

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