«Вспылит и даст пенделя»: стилист Киркорова раскрыл всю подноготную о поп-короле

Филипп Киркоров празднует день рождения. 30 апреля поп-королю российской эстрады исполнилось 55 лет. К этой дате он приурочил свое новое шоу, где, как всегда, будет блистать на сцене в самых невообразимых нарядах.

Стилист Филиппа Бедросовича Арсен Айрапетов рассказал, что певец может легко выйти из себя, если кто-то допускает ошибки в своих обязанностях.

«Реально ли он может жестко ответить? Бывает, да. Но есть за что. Если человек начинает тупить, косячить, то он вспылит и даст пенделя. Каждый «лук» расписан на определенные мероприятия, учтены даже простые выходы на улицу», — заметил стилист на YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Напомним, ранее стало известно, какой подарок Филипп Киркоров мечтает получить на свой день рождения.

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