Озвучил лично: Сергей Светлаков прокомментировал свою эмиграцию

Многие знаменитые артисты с конца февраля покинули Россию и не спешат возвращаться, хоть и кто-то из них признается, что уже соскучился по Родине.

На фоне такого массового исхода звезд молчание знаменитостей в Сети нередко распознается как их физическое отсутствие в стране. Например, поклонники потеряли Сергея Светлакова и посчитали, что он выехал за пределы РФ.

О том, что Светлаков мог эмигрировать, заговорили после отмены в апреле юмористического концерта «Прожекторперисхилтон». Но накануне актер объявился сам и лично озвучил, что никуда не уезжал. «Врут», — цитирует комментарий Светлакова по поводу слухов о своем отъезде «Газета.ru».

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