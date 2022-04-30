В кожаных интерьерах: Яна Кошкина в мини-шортиках засветила длинные ноги

32-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина надолго пропала из Сети после начала украинской кампании. Накануне она после длительного молчания объявилась в онлайне как ни в чем не бывало.

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Не так давно красавица-брюнетка отпраздновала свой день рождения. Это было 22 апреля. И сейчас звезда наверстывает упущенное и постит кадры с вечеринки. На новом фото, которым поделилась Кошкина с поклонниками, она позирует в мини-шортиках и тесной футболке на кожаном сидении автомобиля.

В руках у красавицы – воздушные шары. Она разулась и закинула длинные голые ноги на сидение автомобиля, блеснув красотой фигуры.

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