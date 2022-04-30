Нашли замену: на главной сцене Нью-Йорка вместо Нетребко выступит украинская певица

В эти дни оперная дива находится на гастролях в Монте-Карло.

После разразившегося скандала Анна Нетребко вернулась на европейскую сцену. В эти дни российская оперная дива находится на гастролях в Монте-Карло. Ближайший ее выход на сцену с постановкой «Манон Леско» состоится 30 апреля.

А в «Метропиолтен-опере» тем временем Нетребко заменили украинской певицей Людмилой Монастырской. Артистки хорошо знают друг друга и, как пишет The New York Times, украинка даже была против такого поворота событий.

«Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно петь. Я хотела помочь, как могла. Я не люблю петь чужие контракты, — сказала Монастырская».

Известно, что Монастырскую пригласил генеральный менеджер театра Питер Гелб. Она заменит Анну Нетребко в «Турандоте».

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