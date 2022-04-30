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«Красота!»: Севастьянова в розовом кроп-топе блеснула соблазнительным декольте

Кадром спортсменка поделилась в своем микроблоге.

«Красота!»: Севастьянова в розовом кроп-топе блеснула соблазнительным декольте
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Накануне Каролина Севастьянова отметила свое день рождения. Олимпийский чемпионке 2012 года по художественной гимнастике исполнилось 27 лет.

Свои фанатам спортсменка показывала, как провела праздник в ресторане в компании подруг и возлюбленного. Теперь, судя по всему, гимнастка решила бороться с набранными калориями и отправилась  в зал. В своем микроблоге она поделилась кадром, на котором позировала в спортивном кроп-топе и шортиках.

Каролина Севастьянова
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Комплект одежды подчеркнул все природные данные Каролины, а фанаты просто не сдерживали слов.

«Красота! Какая хорошенькая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в съемках проекта «Звезды в Африке».

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