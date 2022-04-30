«Красота!»: Севастьянова в розовом кроп-топе блеснула соблазнительным декольте

Накануне Каролина Севастьянова отметила свое день рождения. Олимпийский чемпионке 2012 года по художественной гимнастике исполнилось 27 лет.

Свои фанатам спортсменка показывала, как провела праздник в ресторане в компании подруг и возлюбленного. Теперь, судя по всему, гимнастка решила бороться с набранными калориями и отправилась в зал. В своем микроблоге она поделилась кадром, на котором позировала в спортивном кроп-топе и шортиках.

Комплект одежды подчеркнул все природные данные Каролины, а фанаты просто не сдерживали слов.

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«Красота! Какая хорошенькая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в съемках проекта «Звезды в Африке».

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