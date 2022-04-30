Наталья Рудова в топе с асимметрией подчеркнула пышные формы

Актриса и участница шоу «Звезды в Африке. Весеннее обострение» на ТНТ Наталья Рудова за последние полгода заметно похудела. Она смогла избавиться почти от 10 кг еще осенью, и теперь щеголяет своей стройностью и легкостью при любом удобном случае.
В минувшую пятницу красотка Рудова отправилась с подругами в ресторан. Это уже давно стало традицией, как и наряжаться по этому поводу.
На сей раз Наталья облачилась в топ корсетного фасона и с асимметричным воротом – одной лямкой на шее, подчеркнувшем изящные формы звезды. Она позировала в наряде перед камерой, демонстрируя себя во всей красе.
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