Дело было в ванне: мокрая Юлия Михалкова в купальнике с прозрачным дизайном блеснула фигурой

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала, как у нее проходят съемки рекламы. Красотка запостила в микроблоге видео из ванной, где она позирует в купальнике, принимая водные процедуры.

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На одном из кадров Михалкова в черном купальнике с прозрачным дизайном в виде диагональных полос изящно расположилась в воде, демонстрируя свою красоту и заодно рекламируемый товар.

Юлия Михалкова, напомним, для многих стала кумиром после блестящей карьеры в КВН. Она вошла в состав команды «Уральские пельмени» и продолжила участие в ней как в самостоятельной одноименной программе на СТС. Но в конце 2019 года внезапно покинула проект, уйдя в свободное плавание.

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