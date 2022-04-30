Дело было в ванне: мокрая Юлия Михалкова в купальнике с прозрачным дизайном блеснула фигурой

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала, как у нее проходят съемки рекламы. Красотка запостила в микроблоге видео из ванной, где она позирует в купальнике, принимая водные процедуры.
На одном из кадров Михалкова в черном купальнике с прозрачным дизайном в виде диагональных полос изящно расположилась в воде, демонстрируя свою красоту и заодно рекламируемый товар.
Юлия Михалкова, напомним, для многих стала кумиром после блестящей карьеры в КВН. Она вошла в состав команды «Уральские пельмени» и продолжила участие в ней как в самостоятельной одноименной программе на СТС. Но в конце 2019 года внезапно покинула проект, уйдя в свободное плавание.
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