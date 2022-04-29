«Традиция встречать твой день рождения в Питере»: Ольга Бузова в леопардовом платье с пайетками поздравила Антона Бо

Телеведущая отправилась в ресторан на крыше в честь праздника своего помощника.

Исполнительница Ольга Бузова разместила в социальных сетях фото со своим пиар-менеджером Антоном Богословским, известным как Антон Бо.

Ольга и Антон прилетели в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения любимого помощника телеведущей.

Ольга позировала в леопардовом платье из пайеток. К нему Бузова добавила куртку-косуху оверасайзного кроя из глянцевой кожи. Артистка завершила праздничный образ высокими сапогами с остроносым мысом. А на голове Ольги был низкий хвостик с завитыми локонами.

«Хорошая традиция встречать твой день рождения в Питере. Сколько было прожито, сколько предстоит. Мой Бо, мои поступки говорят больше слов… Ты знаешь, как я люблю тебя. А ты, как и я, ценишь больше действия, чем слова. Будь счастлив. С днем рождения мой Антон! Твоя Бу», — написала в своем микроблоге Ольга Бузова.

Напомним, ранее Алена Водонаева показала, как Ольга Бузова выглядела на старте своей карьеры телезвезды.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!