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«Моя личность настолько потеряна»: Меган Фокс ответила, почему 15 лет назад над ней смеялись

Фотомодель «пострадала» из-за эффектной внешности.

«Моя личность настолько потеряна»: Меган Фокс ответила, почему 15 лет назад над ней смеялись
Меган Фокс. Фото: Global Look Press

Американская звезда Меган Фокс вспомнила, как одной из первых заступалась за актрис, которые пострадали от харасмента.

Артистка отметила, что многие не понимали ее антипатриархального взгляда.

«Я думаю, что опередила движение #MeToo почти на десятилетие. Я всегда выступала против оскорбительных, женоненавистнических, патриархальных вещей, которые происходили в Голливуде в 2008 и 2009 годах, задолго до того, как люди были готовы принять или терпеть это. И тогда меня действительно высмеивали за это…» — заявила Меган.

«Я сожалею о том, что моя личность настолько потеряна для людей. Я потеряла чувство юмора. Мой интеллект не признается. Иногда мне кажется, что я просто растрачиваю свою энергию, отдавая себя людям, которые не понимают и не оценят меня. Тем не менее, у меня никогда не было ничего, чтобы я оглядывалась назад и думала: «Я не должна была этого делать». Ужасные вещи заставляли меня много работать над собой, но из-за этого я росла в геометрической прогрессии», — добавила актриса в интервью Glamour.

Напомним, ранее Меган Фокс рассказала о травле ее сына в школе.

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