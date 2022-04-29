Цой объяснил, почему не отсосал у Верещагина яд из предплечья

Анатолий Цой сильно развеселился, когда услышал от Стаса Ярушина свеженькую новость о себе, которую создатель «Ночного контакта» нашел в Сети.
Ведущий программы, прочитал про музыканта, который принял участие в передаче ТНТ «Звезды в Африке», что он спас своего коллегу по телеиспытанию в Лимпопо Олега Верещагина.
Согласно источнику (его Ярушин не указал), Анатолий отсосал змеиный яд из предплечья Цоя. Услышав это, артист рассмеялся и заверил, что ничего на проекте не отсасывал.
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