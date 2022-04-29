«Кого увидите, та и будет женой»: Киркоров вспомнил, как Ванга предсказала ему брак с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров маленьким ребенком встречался с известной прорицательницей, которая напророчила ему союз с женщиной, чье имя начинается на букву «А».

В эту субботу, 30 апреля, поп-король Филипп Киркоров отметит свой юбилей. Непревзойденному вокалисту исполнится 55 лет.

Одним из ярких периодов в его жизни, несомненно, является брак с Аллой Пугачевой, который продлился десять лет.

Союз с самой Примадонной Филиппу Киркорову предсказала болгарская ведунья Ванга. В тот момент Филипп Киркоров был совсем маленьким ребенком. В интервью «МУЗ-ТВ» Филипп Киркоров вспомнил о встрече с Вангой.

«Что-то заболел я очень сильно, и мама с папой меня в охапку, договорились с бабой Вангой и привели меня к ней. Мама спросила: «Баба Ванга, а во сколько он женится? И кто жена?». На что Ванга говорит: «Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите – вот та и будет женой. Первая буква имени «А». Но никто тогда даже представить себе не мог, кого я увижу. Это был телевизор, где пела Алла Пугачева! Я увидел и подумал: «Боже, какая красивая певица. Как она классно смеется!» — рассказал Филипп Киркоров.

Смотри «Хит-Сториз. Филипп Киркоров – король хайпа» в 12:00, эксклюзивную документальную премьеру «Без мантии. Все тайны поп-короля» в 16:00, а в 18:00 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на «Новой Волне».

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