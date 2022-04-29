«Не совсем правильно оставлять своего ребенка»: Анастасия Решетова рассказала, какая она мать

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – ответила на критику в свой адрес. Знаменитость дала понять, что не считает себя плохой матерью.

Решетова написала в своем «Телеграме» о том, что она всегда будет ближе всех к своему наследнику Ратмиру Юнусову.

«За свою жизнь я переживала тонну критики в свой адрес. С уверенностью могу сказать, что критика любого рода на данный момент не имеет на меня никакого влияния. Кроме… Кроме высказываний о том, какая я в роли матери. Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребенка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст», – заявила Анастасия.

«Если вы думаете , что мне это доставляет радость, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь. Если вы думаете, что он будет у кого-то на полном воспитании или проживать с кем-то, кроме меня, то вы очень сильно ошибаетесь», – добавила Решетова.

Анастасия отметила, что после разлуки с сыном всегда наверстывает упущенное. Поэтому сейчас модель готовит, читает для сына и всячески его развлекает.

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