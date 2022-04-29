Сложное окрашивание и завивка: Муцениеце показала результат своего бьюти-преображения

Агата Муцениеце еще ни разу не появлялась в таком виде на публике.

Актриса Агата Муцениеце нечасто меняет свой имидж. В пору съемок в сериале «Закрытая школа», когда в нее влюбился Павел Прилучный и позвал замуж, она была длинноволосой блондинкой.

Потом артистка вернулась к естественному темному цвету волос и по-прежнему предпочитала длинные прямые локоны. Однако сейчас звезда пошла на бьюти-эксперимент.

Агата Муцениеце сделала сложное окрашивание с разнотонным колорированием волос, а также крутую завивку. Результат своего опыта звезда показала в своем телеграме.

«Мисс «Кудряшка» готовится к прямому эфиру», — подписала обнародованные кадры Муцениеце.

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