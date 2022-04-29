«Это что-то невероятное»: Анна Заворотнюк в небесно-голубом платье с принтом мильфлер посетила Плес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк – разместила в личном микроблоге свежее фото из путешествия по России.

Анна позировала на фоне большого самовара и натюрмортов на стене в голубом платье в мелкий цветочек. Воланы и рукава-фонарики украсили модный наряд Заворотнюк.

Анна приехала с друзьями в Плес, чтобы насладиться красотами России и ее культурой.

«Ребята, Плес – это что-то невероятное. Погружаешься в неспешную атмосферу купеческого быта, с обязательными картинами местных художников, самоварами и баранками! Посещаешь мастер-классы художественного мастерства, дышишь волжской прохладой, наслаждаясь безграничной ширью и мощью Великой русской реки! Красотища!», – написала в своем микроблоге Анна Заворотнюк.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк в Пасху отвезла свою бабушку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Модель отметила, что в этот светлый праздник Валентина Заворотнюк обычно пекла очень вкусные куличи. Но в этом году у бабушки Заворотнюк совсем не было сил. И поэтому внучка отвезла ее в место силы.

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