Совсем все плохо? Внука Пугачевой и невестку Орбакайте накормил фастфудом добрый человек

Никита Пресняков не скрывает, что иногда лакомится дешевой и вредной едой.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно засветил, что ест дешевую еду из пластиковой упаковки.

Артист снял свою мусорку, объяснив, что теперь решил разбирать ее на пластик, бумагу и органику из экологических соображений. И показал, что лакомится сэндвичами, которые нужно разогревать в микроволновке.

А теперь он продемонстрировал в своем телеграм-канале, как сидит с женой Аленой Красновой в фастфуде. Бармен кафе узнал Никиту Преснякова и решил накормить их сладостями, презентовав от себя пакет вкуснятины.

«Вот вам, говорит, дома покушаете», — рассказал Никита поклонникам.

«Вай, как вкусно!» — восхитился сын Кристины Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.