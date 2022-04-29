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Совсем все плохо? Внука Пугачевой и невестку Орбакайте накормил фастфудом добрый человек

Никита Пресняков не скрывает, что иногда лакомится дешевой и вредной едой.

Совсем все плохо? Внука Пугачевой и невестку Орбакайте накормил фастфудом добрый человек
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно засветил, что ест дешевую еду из пластиковой упаковки.

Артист снял свою мусорку, объяснив, что теперь решил разбирать ее на пластик, бумагу и органику из экологических соображений. И показал, что лакомится сэндвичами, которые нужно разогревать в микроволновке.

А теперь он продемонстрировал в своем телеграм-канале, как сидит с женой Аленой Красновой в фастфуде. Бармен кафе узнал Никиту Преснякова и решил накормить их сладостями, презентовав от себя пакет вкуснятины.

«Вот вам, говорит, дома покушаете», — рассказал Никита поклонникам.

Сладости от поклонника. Фото: t.me/npresnyakov

«Вай, как вкусно!» — восхитился сын Кристины Орбакайте.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеНикита Пресняковновости goоgle