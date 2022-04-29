Припудренное лицо и печальный взгляд: как выглядит отметившая свое 80-летие Вера Алентова

Актриса Дарья Повереннова поделилась редким селфи со звездой фильма «Москва слезам не верит» Верой Алентовой.

Звезда театра и кино Дарья Повереннова разместила в микроблоге снимок, на котором предстала вместе с известной актрисой Верой Алентовой.

Вдова режиссера Владимира Меньшова грустно смотрит в кадр. На ее лице виден приличный слой пудры.

Вера Алентова облачена в темно-синий наряд, который дополнен массивными бусами из жемчуга. Светлые локоны красиво уложены.

Несмотря на то, что Вера Алентова в феврале этого года отпраздновала свое 80-летие, она бодра и полна сил. Актриса до сих пор ездит на гастроли со спектаклями по разным городам России и Ближнего зарубежья.

Дарья Повереннова под снимком с Верой Алентовой анонсировала спектакли с участием актрисы в Казахстане и Киргизии.

«Дорогие друзья-зрители из Казахстана и Киргизии. Летим к вам на Гастроли со спектаклем «Роковое наследство». 30 апреля — Шымкент; 1 мая — Алматы; 2 мая — Бишкек. Приходите!» — написала Дарья Повереннова.

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