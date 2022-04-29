Дочь Алека Болдуина заявила, что артист не может отпустить произошедшее на съемках «Ржавчины»

Наследница актера Алека Болдуина — Айрленд Болдуин — рассказала о переживаниях отца по поводу смерти оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина».

Отметим, что Алек Болдуин случайно застрелил оператора прямо на съемочной площадке. Актер не знал, что в пистолете находились не холостые пули.

Несмотря на то, что Болдуина признали виновным, артист очень расстроен случившемся. Об этом поведала его дочь в беседе с женой Уилла Смита.

«Мой отец сильно страдает. Я люблю его, я не могу представить, что он чувствует и что творится у него в голове. Вся ситуация настолько разрушительна», — сказала Айрленд Болдуин на шоу Red Table Talk.

Напомним, ранее стало известно о решении правоохранительных органов в отношении организаторов съемочного процесса фильма «Ржавчина». Алек Болдуин, в свою очередь, просит с продюсеров и ответственных за реквизит на съемках моральную компенсацию для себя и семьи убитой Галины Хатчинс.

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