«Она спала с женатым, и это ее не смущало»: Феофилактова злорадствует по поводу развода Романец и Гусева

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новость, которую накануне сообщила Виктория Романец. Она уличила мужа Антона Гусева в измене и намерена с ним развестись.

То есть, брюнетке прилетел самый что ни на есть бумеранг. Ведь когда-то Антон Гусев изменял с ней своей жене и матери сына Даниэля Жене Феофилактовой.

Говоря о намерении Романец развестись с Гусевым, Феофилактова вспомнила о некрасивом факте из биографии Виктории.

«Ну, что могу сказать? Странно, что Виктория так удивлена. То есть, когда она спала с женатым мужчиной, у которого был маленький ребенок, это ее не смущало? Когда она во время праздника лезла к нему под столом — это, по ее мнению, в рамках дозволенного? То есть другая женщина не может поступить так же?! Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, это даже забавно», — цитирует Женю Феофилактову «СтарХит».

У самой Евгении Феофилактовой с личной жизнью сейчас полный порядок. Она любит и любима и собирается выйти замуж за своего избранника.

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