Охранник Джонни Деппа утверждает, что Эмбер Херд поднимала руку на актера

Один из персональных охранников артиста Джонни Деппа выступил против Эмбер Херд.

Малькольм Коннолли сотрудничал с Джонни Деппом и видел, как актриса неоднократно избивала своего бывшего мужа.

«Сначала он иногда ходил с царапинами, потом они стали появляться чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, синяк под глазом. Это происходило все чаще. Может, не каждую неделю, но происходило», — заявил Малькольм Коннолли во время судебного заседания.

Также охранник вспомнил ссору звезд с отрезанным пальцем. По словам Коннолли, Эмбер Херд истошно кричала и ругалась на Джонни Деппа. Об этом заявили в toofab.com.

Напомним, ранее дочь Алека Болдуина заступилась за Джонни Деппа в суде. Наследница исполнителя главной роли в фильме »Ржавчина» отметила, каким благородным и добрым является актер. А вот его бывшую жену Эмбер Херд Айрленд Болдуин выставила в неприглядном виде.

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