«Не наше место, но я буду очень скучать»: Инстасамка отменила все концерты в России

Уехавшая в Дубай певица собирается начать все сначала за границей.

29 мая российская певица и блогер Инстасамка (она же 21-летняя Дарья Зотеева), отвечая на вопросы своих поклонников, заявила, что у нее больше не будет концертов в РФ.

Ранее девушка вслед за Моргенштерном улетела в Дубай и теперь говорит, что это не отпуск, а переезд.

«Дубай — это место, где мы будем жить до момента, пока не переедем с концами туда, куда мы хотели уехать изначально сразу из России, но случилось то, что случилось», — написала блогер в Telegram. «Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели. Но я буду очень скучать и всегда любить это место». «К моему сожалению, да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам…» «Блин, чет реально грустно стало… Читаю, что написала, и сама не верю, что это правда».

В следующем сообщении Инстасамка отметила, что сейчас испытывает самый сложный этап в карьере, ведь ей придется менять страну, язык своего творчества, ехать туда, где ее не знают, и начинать все сначала.

Напомним, с 2019 года Зотеева успела выпустить шесть музыкальных альбомов и добиться того, чтобы ее сравнивали по эпатажности с Моргенштерном. Девушка состоит в отношениях с другим блогером — Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken.

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