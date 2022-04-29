«Называла «стадом», «тупицами»: Бородиной освежил память экс-участник «Дома-2»

Май Абрикосов не смог молчать, когда увидел, как Ксения Бородина читает мораль в адрес Леди Гаги.

Ведущая Ксения Бородина в своем Telegram отчитала Леди Гагу, которая внезапно обрушилась на россиян в Лас-Вегасе на концерте. Американская певица обозвала наших соотечественников «тупыми».

Бородина заметила, что артисты не должны так говорить о своих зрителях, какая бы обстановка в мире ни была. Своими словами звезда сильно удивила экс-участника «Дома-2» Мая Абрикосова (настоящее имя — Роман Тертишный). Он решил освежить память ведущей, которая видит чужие недостатки, но не помнит кое-что про себя.

«Ксения Бородина страдает провалами в памяти, совсем плоха. Читаю ее возмущения Леди Гагой и искры сыплются из глаз. Моралистка выискалась. Архив можно составить бородинских цитат, в которых Ксения Кимовна оскорбила подписчиков.

Называла людей «стадом», «тупицами», их комментарии — «тупостью», оскорбила подписчицу обозвав «крокодилом», крыла трехэтажным матом, унизила малоимущих россиян. Так часто ругалась, что ее саму уже в шутку сравнили со злобной чихуахуа.

Легенды слагаются о том, насколько изощренно Ксения Бородина хамила людям, благодаря которым имеет успех. Что за неадекватная самооценка, умереть от смеха?!» — удивился Май в своем Telegram.

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