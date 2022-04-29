Серьезная красавица с голубыми глазами: Алеся Кафельникова показала подросшую дочь Киару

Модель Алеся Кафельникова поделилась фото с дочерью Киарой. Примечательно, что наследница знаменитости подросла и сразила своей красотой поклонников мамы.

Фанаты Кафельниковой восхищаются красотой Алеси. Модель покорила множество мировых подиумов и влюбила в себя одного из завидных женихов столицы – Георгия Петришина. Голубоглазый красавец и стройная модель в прошлом году стали родителями.

Поклонники пророчили наследнице знаменитостей яркую внешность. И они оказались правы. У малышки с редким именем Киара глаза еще более яркого оттенка голубого, чем у ее отца. У девочки курносый носик и губки бантиком, а также золотые пряди.

«На кого похожа?», – написала Алеся Кафельникова под новым фото с дочерью в своих социальных сетях.

Модель дала три вариативна ответа: на нее саму, ее мужа или отца.

Напомним, ранее Алеся Кафельникова похвасталась моложавой мамочкой. Мария Кафельникова отдыхает на Бали вместе с дочкой и внучкой. Родительница Кафельниковой в модном наряде позировала на пляже.

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