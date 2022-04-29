«Все увидите в эфирах»: Юлия Салибекова пришла на «Дом-2» вслед за мужем Тиграном

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова появилась на обновленной телестройке, чтобы защитить себя.

В минувший понедельник на проект «Дом-2» зашел бывший участник, отец троих детей Тигран Салибеков.

На Лобных он жаловался на жену Юлию, которая решила с ним развестись после десяти лет брака.

Для создания более объективной картины редакторы «Дома-2» пригласили на проект Юлию Салибекова, чтобы та могла выступить в свою защиту.

«Впервые была на новой площадке, очень понравились участники, они все позитивные милашки! Рада была видеть знакомые лица», — поделилась в микроблоге Юлия Салибекова.

Она показала кадры с «Поляны», чтобы доказать, что, действительно там была. Юля Салибекова уточнила, что не намерена оставаться на проекте по многим причинам. Главная — это наличие у нее троих сыновей.

«Поставила все точки над «i» лично. Ну, а что с бывшим. Да ничего, просили всем проектом забрать иск о квартире. А воз и ныне там. Следующее заседание после майских. Все увидите в эфирах, но зрелище жалкое… Зря он, конечно, так себя топит», — заключила Юлия Салибекова.

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