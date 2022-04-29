«Не могу представить»: Алеся Кафельникова показала моложавую красавицу-маму

Мария Кафельникова отдыхает с дочерью на островах.

Модель и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова поделилась в социальной сети редким кадром. Алеся Кафельникова запечатлела свою любимую мамочку.

Поклонники знаменитости отметили, что Мария Кафельникова годится в сестры своей наследнице. Так молодо и свежо выглядит родительница Алеси Кафельниковой.

Мама модели позировала среди тропических пальм на фоне заката. Мария Кафельникова в молодости, как и ее дочь, была моделью. Поэтому Мария — профессионал в выборе выгодных поз для фотографирования.

Кафельникова предстала на отдыхе в горчичном боди и пестрой юбке. Поверх этого Мария надела вязаный кардиган и множество подвесок. А на пальчиках у родительницы Алеси был модный маникюр.

«Не могу представить, что это моя мама!» — заявила Алеся в своем микроблоге.

Напомним, ранее Алеся Кафельникова разместила в личном микроблоге фотографии дочери Киары. Малышка с редким именем позировала у модели на руках. Алеся решила больше не прятать наследницу от поклонников и впервые похвасталась умилительным личиком девочки.

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