Дочь легендарного хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки вышла замуж

На днях состоялась свадьба модели и певицы Паулины Гретцки.

Наследница спортсмена Уэйна Гретцки стала женой гольфиста Дастина Джонсона.

Певица Паулина отдала предпочтение свадебному платье от Vera Wang. Наряд был изготовлен специально для модели. Блондинка с прекрасной фигурой сделала акцент на задней части платья. Наряд с открытой спиной и тонкими бретелями имел длинный шлейф из гладкой ткани.

Паулина не стала собирать волосы в сложную прическу. Наследница хоккеиста просто распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на темных глазах.

Скоромная церемония венчания прошла на ферме Blackberry в Теннесси. Сообщили в people.com.

Отметим, Паулина является старшей из пяти детей легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

Напомним, недавно прошла свадьба детей других зарубежных звезд. Старший сына Дэвида Бекхэма и дочь Нельсона Пельтца стали мужем и женой. На свадьбу родители Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма потратили три миллиона долларов.

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