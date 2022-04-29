Билан записал дуэт с певицей МакSим, перепев ее хит «Знаешь ли ты»

Популярный вокалист Дима Билан объявил в микроблоге о своем дуэте с певицей МакSим. Пара вместе перепела хит МакSим «Знаешь ли ты».

Тандем придал новое звучание хорошо известной композиции.

«Премьера! Не побоюсь этого слова — легендарный дуэт! Наш с певицей МакSим новый взгляд на песню «Знаешь ли ты». Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь! Слушайте на цифровых площадках! Романтика ворвалась в чат», — написал в микроблоге Дима Билан.

Публикацию он сопроводил коротеньким отрывком из трека, на котором песня поется на два голоса – женский и мужской.

Проникновенное исполнение произвело неизгладимое впечатление на поклонников Димы Билана. Они признались, что ничего более чувственного не слышали.

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