Разведется с Галкиным? На что может пойти Пугачева, чтобы вернуться в Россию из Израиля

Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным в конце февраля уехала в Израиль вместе с детьми Гарри и Лизой.

Максим Галкин рассказал, что потерял в России все рекламные контракты и возможность зарабатывать концертами, и поэтому принял решение уехать в Израиль. Алле Пугачевой ничего не оставалось делать, как последовать за мужем с сыном и младшей дочкой.

По словам друга Аллы Борисовны, Александра Левенбук, перед отъездом певица пообещала ему, что вернется в Россию осенью этого года.

«Ей незачем уезжать навсегда. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до ее отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернется», — цитирует Александра Левенбук News.ru.

Но за это время ситуация изменилась. Максим Галкин выступать в Израиле и сделал несколько резких высказываний по поводу России. Так что о его возвращении в ближайшее время речи точно не идет.

Что же касается Аллы Пугачевой, то ей, судя по всему, придется развестись с молодым мужем, чтобы вернуться в Россию. Но такое развитие событий представляется маловероятным.

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