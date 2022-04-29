«Выгодно продюсерам, гонорар некому платить»: Борис Галкин — об «оживлении» сына в «Диверсанте»

Как отметил актер, очень печально, что «живые артисты» скоро будут никому не нужны.

Актер Борис Галкин заявил, что ему было очень неожиданно и интересно увидеть в продолжении сериала «Диверсант» «ожившего» с помощью специальной технологии сына Владислава.

Как отметил актер, если Влад был жив, то все было по-другому. Видеть сына на экране ему тяжело, хотя против самой идеи он ничего против не имеет.

«Эта компьютерная графика все равно хуже, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе все что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить». Борис Галкин

больше по теме Владислава Галкина оживили ради продолжения сериала с ним Актера вернули на площадку с помощью deep fake.

Напомним, что Владислав Галкин ушел из жизни в 2010 году. На момент смерти ему было всего 38 лет, сообщает news.ru.

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