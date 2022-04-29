«Я сегодня вышла замуж!»: 42-летняя Семенович ошарашила неожиданным известием

В социальных сетях звезда показала своего избранника.

Анна Семенович в свои 42 года ни разу не состояла в браке, детей не имеет. Однако во «ВКонтакте» она заявила, что сменила свой статус.

больше по теме Галкин не стал проявлять агрессию по отношению к своему приемнику Цискаридзе Артисты давно дружат, поэтому и конфликта между ними не вышло.

«Забыла вам сказать, что я сегодня вышла замуж! Вот мой муж!» — сказала звезда и предъявила «доказательство» — мужчину, снятого со спины.

Артистка заверила, что скоро познакомит своих фолловеров с ним.

«Поздравляю, Анечка!», «Очень рада за вас!», «Ура! Наконец-то», — отреагировали фолловеры.

Однако многие подумали, что это какой-то розыгрыш со стороны Анны Семенович.

«Что-то сомневаюсь», «Новый клип?», «В чем прикол?», «Вы уже лет 30 выходите, все никак не дойдете», «Родственник или оператор из группы подсел», — написали комментаторы в Сети.

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