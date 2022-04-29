Галкин не стал проявлять агрессию по отношению к своему приемнику Цискаридзе

Артисты давно дружат, поэтому и конфликта между ними не вышло.

Максим Галкин редко игнорирует новости, которые выходят о нем в России, когда он «отдыхает» в Израиле. Иногда прямо, а иногда косвенно.

Например, когда в Сети прокатилась информация, что Аллу Пугачеву якобы увезли на скорой в клинику, он тут же вышел в эфир, демонстрируя здоровую жену. А когда заговорили, что билеты на его концерты не продаются, он объявился с роликом, где со счастливым выражением лица сообщил, что он пользуется бешеной популярностью на земле еврейской.

Однако, когда журналисты рассказали о его замене в шоу «Сегодня вечером» Николаем Цискаридзе, Максим Галкин промолчал. Похоже, что юморист благосклонно принял фигуру своего приемника, а иначе он наверняка бы придумал, что на это заявить публике.

К слову, знаменитости ранее дружили. Николай Максимович даже как-то рассказывал, что муж Аллы Пугачевой однажды его хорошо поддержал во время травли 2013 года. С тех пор он испытывает к нему искреннюю симпатию и благодарность.

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