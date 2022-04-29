«Алла мне лично обещала»: что сказала Пугачева близкому другу в России в день отъезда в Израиль

Приятель Аллы Пугачевой раскрыл детали разговора со знаменитой певицей в канун ее бегства из замка в деревне Грязь.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уже больше двух месяцев живет в Израиле.

Звездное семейство отправилось в эту страну на фоне известных событий, происходящих в мире.

Максим Галкин начал давать концерты в Израиле, чтобы прокормить свое семейство.

По словам же друзей Аллы Пугачевой, певица не имеет ничего против того, чтобы вернуться в Москву, в свой просторный замок в деревне Грязь.

Как рассказал журналистам близкий друг Аллы Борисовны, Александр Левенбук, звезда ранее обещала ему, что вернется в Россию осенью. Здесь ее дом, поклонники, друзья и близкие.

«Ей незачем уезжать навсегда. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до ее отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернется», — цитирует Александра Левенбук News.ru.

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